Stand: 04.02.2024 14:08 Uhr Mann in Peine angeschossen - Hintergründe unklar

Am Samstagabend gegen 22.40 Uhr ist nach Angaben der Polizei ein 29 Jahre alter Mann in Peine durch Schüsse verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen sollen ausgesagt haben, dass kurz nach den Schüssen am Carl-von-Ossietzky-Platz eine dunkle Limousine davongefahren sei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Opfer um den Sohn des Imams einer örtlichen Gemeinde handeln. Das Motiv für die Tat und die Hintergründe sind laut Polizei bislang unklar. Die Beamten nehmen unter der Telefonnummer (05171) 99 90 Hinweise entgegen.

