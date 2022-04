Stand: 16.04.2022 09:04 Uhr Mann in Braunschweiger Disco lebensgefährlich verletzt

In Braunschweig ist ein Mann in einer Diskothek lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem versuchten Tötungsdelikt gegen 6 Uhr am Freitagmorgen sucht die Polizei nun Zeugen, teilte die Behörde am Freitagabend mit. Das Opfer habe Stichverletzungen erlitten. Weitere Details zu der Tat in der Disco in der Innenstadt und zur Identität des Mannes teilte die Polizei zunächst nicht mit. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 entgegen genommen.

