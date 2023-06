Stand: 16.06.2023 22:10 Uhr Mann hält 22-Jährige gegen ihren Willen in Wohnung fest

Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag einen 35-Jährigen in Braunschweig festgenommen, nachdem er eine Frau gegen ihren Willen in deren Wohnung festgehalten hatte. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Mann trotz Betretungsverbots in der Unterkunft der 22-Jährigen auf. Einsatzkräfte der Polizei befreiten die Frau am frühen Abend unverletzt aus der Wohnung in der Weststadt. Die 22-Jährige blieb nach Angaben der Polizei körperlich unversehrt. Der Mann soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm werden mehrere Fälle von häuslicher Gewalt vorgeworfen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.06.2023 | 06:30 Uhr