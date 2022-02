Stand: 18.02.2022 17:00 Uhr Mann greift in Braunschweig zwei Frauen an

Ein Unbekannter hat in Braunschweig zwei Frauen angegriffen und sexuell belästigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle bereits am späten Samstagabend in der Schuntersiedlung. Demnach stieg eine 19-Jährige aus einem Bus. Ein Mann folgte ihr, riss sie zu Boden und fasste sie an. Die Frau konnte sich schließlich wehren. Der Mann flüchtete daraufhin. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde in der Nähe eine 28-jährige Joggerin angegriffen. Ein Mann rannte ihr hinterher, griff ihr an die Schulter und in den Schritt. Als zwei Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete der Mann.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Beamten davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer versuchten Vergewaltigung und wegen sexueller Belästigung. Sie bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 zu melden.

