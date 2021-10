Stand: 25.10.2021 10:05 Uhr Mann gibt Führerschein bei Gericht ab - und fährt dann davon

Ein 20 Jahre alter Einbecker hat am Freitag am Amtsgericht seinen Führerschein abgegeben, nachdem gegen ihn ein Fahrverbot verhängt worden war. Nachdem er das Gebäude verlassen hatte, beobachteten ihn Mitarbeitende dabei, wie er auf dem Parkplatz des Gerichts in sein Auto stieg und davonfuhr. Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.10.2021 | 13:30 Uhr