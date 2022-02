Stand: 18.02.2022 08:12 Uhr Mann gerät in Braunschweig unter Straßenbahn

In Braunschweig ist am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ein junger Mann von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Um den Mann befreien zu können, musste die Feuerwehr die Tram mittels eines Luftdruck-Hebekissens aufbocken. Das schwer verletzte Unfall-Opfer kam danach ins Krankenhaus. Der Fahrer der Straßenbahn sowie die Freundin des Verletzten mussten seelsorgerisch betreut werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, der sich in Höhe der Haltestelle Am Jödebrunnen/Weststadt ereignete, ist noch unklar.

