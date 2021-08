Stand: 22.08.2021 13:22 Uhr Mann feuert Schreckschusspistole ab - vier Verletzte

Bei einer Auseinandersetzung in Salzgitter hat ein Mann vier andere Personen mit Reizstoff aus einer Waffe verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es am frühen Sonnabendmorgen zum Streit innerhalb der fünfköpfigen Gruppe gekommen. Plötzlich habe einer der Beteiligten eine Schreckschusspistole gezogen und damit wohl Reizstoff in Richtung der anderen Gruppenmitglieder abgefeuert. Diese klagten anschließend über Brennen in Augen und Mund. Nach Angaben der Polizei sind die vier Leichtverletzten Anfang 20, der Beschuldigte Anfang 30 Jahre alt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

