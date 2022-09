Stand: 26.09.2022 12:09 Uhr Mann fährt mit 2,2 Promille auf E-Scooter in Polizeikontrolle

Ein 28-Jähriger ist in Königslutter (Landkreis Helmstedt) betrunken auf einem E-Scooter von der Polizei erwischt worden. Der Mann hatte 2,2 Promille Alkohol im Atem, als die Beamten ihn am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in der Braunschweiger Straße anhielten. Das teilte die Polizei am Montag mit. Dem 28-Jährigen sei im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden. Den Mann erwarte ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

