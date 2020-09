Stand: 07.09.2020 14:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mann fährt geladene Maschinenpistole spazieren

Die Polizei im Landkreis Helmstedt ermittelt gegen einen Autofahrer, der eine geladene Maschinenpistole griffbereit neben sich liegen hatte. "Es handelte sich hierbei um einen originalen Nachbau der MP5", teilte die Polizei mit. "Die CO2-Waffe war mit Stahlkugeln geladen und somit schussbereit." Sie lag laut Polizei im Fußraum der Rückbank.

Fahrer "ahnungslos und überrascht"

Der 31-jährige Fahrer war am Sonntagnachmittag einer Polizeistreife aufgefallen, weil er am Schöninger Schloss mehrfach lautstark den Motor seines getunten Autos hatte aufheulen lassen. Ahnungslos und überrascht sei der Fahrer gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei NDR 1 Niedersachsen. Gegen ihn werde jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft.

In der Öffentlichkeit nur mit Genehmigung erlaubt

Mit dieser Pistole dürfe der Mann zwar auf seinem eigenen Grundstück hantieren, sie aber nicht in der Öffentlichkeit mit sich führen, sagte der Sprecher. Für derartige Schusswaffen in der Öffentlichkeit ist laut Waffengesetz eine entsprechende Erlaubnis notwendig. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, auch täuschend echt aussehende Waffen-Nachbildungen bei sich zu tragen. Denn Polizeibeamte könnten zum eigenen Schutz selbst zur Waffe greifen.

