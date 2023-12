Stand: 14.12.2023 08:08 Uhr Mann droht mit Schreckschusswaffe in der Notaufnahme

In der Notaufnahme des Klinikums Braunschweig hat am Dienstagabend ein bewaffneter Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Schreckschusspistole bedroht. Er rannte auf den Mann zu und richtete die Waffe auf ihn. Der Sicherheitsmann wiederum griff nach dem Angreifer und es kam zu einem Gerangel. Mit Hilfe von Krankenhauspersonal und Patienten konnte der 59-Jährige überwältigt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Die Polizei nahm den 59-Jährigen in Gewahrsam und ermittelt nun zu den Hintergründen. Der Mann benahm sich laut Polizei psychisch auffällig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.12.2023 | 08:30 Uhr