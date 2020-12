Stand: 20.12.2020 18:47 Uhr Mann bei Streit in Wolfsburg schwer verletzt

Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Streit in Wolfsburg schwer verletzt worden. Der 32-Jährige habe eine Stichverletzung am Kopf erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 32-Jährige habe noch selbst den Notruf alarmieren können. Er wurde notoperiert. Nach einer Fahndung wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 38 Jahren festgenommen. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, hieß es. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.

