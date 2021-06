Stand: 24.06.2021 12:02 Uhr Mann bedroht Kinder - Polizei sucht couragierte Zeuginnen

In Bad Sachsa im Landkreis Göttingen sucht die Polizei zwei junge Frauen, die sich einem aggressiven Mann in den Weg stellten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Unbekannte bereits am Samstagabend in der Marktstraße zwei Mädchen bedroht. Er habe sich sehr aggressiv verhalten und die Mädchen verbal attackiert. Daraufhin hätten sich die beiden Frauen, die mit einem grauen Auto unterwegs waren, eingeschaltet, woraufhin der Mann von den beiden Kindern abließ und wegging.

