Stand: 16.01.2025 12:22 Uhr Salzgitter: Mann bedroht Fahrgäste in Linienbus mit Waffe

In Salzgitter hat ein Mann Fahrgäste in einem Linienbus mit einer Schusswaffe bedroht. Bei der anschließenden Festnahme fand die Polizei nach eigenen Angaben eine CO2-Waffe bei dem 36-Jährigen. Dabei handele es sich um eine Art Gaspistole, so die Polizei. Der Mann sei bei der Festnahme am Samstagnachmittag am Boden fixiert worden. Er habe die Beamten unter anderem beleidigt und bedroht sowie einem Polizisten ins Gesicht gespuckt, hieß es. Dem Wohnungslosen wurde Blut entnommen; er kam in Gewahrsam. Gegen ihn laufen nun fünf Strafverfahren unter anderem wegen Beleidigung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Inzwischen wurde der Mann laut Polizei wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter