Stand: 27.12.2022 13:18 Uhr Mann aus Northeim nach Video-Chat erpresst

Ein Mann aus dem Landkreis Northeim ist mit Bildern von sich erpresst worden. Er hatte sich in einem Video-Chat in einem sozialen Netzwerk von einer unbekannten Person zu sexuellen Handlungen hinreißen lassen, wie die Polizei in Bad Gandersheim mitteilte. Wenig später sei er mit Aufnahmen davon erpresst worden. Wie die Beamten weiter mitteilten, verlangte die unbekannte Person 100 Euro und drohte damit, die pikanten Bilder an Kontakte des Opfers weiterzuleiten, sollte der Mann nicht zahlen.

