Stand: 25.06.2023 11:58 Uhr Mann aus Maßregelvollzug geflohen - Suche mit Hubschrauber und Hunden

Die Polizei in Northeim fahndet nach einem Straftäter, der aus dem Maßregelvollzug in Moringen entflohen ist. Am Samstag suchte die Polizei mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Mann. Die Flucht sei am Samstagmorgen gegen 8 Uhr gemeldet worden. Eine konkrete Gefahr gehe von dem Gesuchten nicht aus, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Polizei ruft Autofahrende im Landkreis Northeim dazu auf, keine Anhalter mitzunehmen. Weitere Angaben zu dem Gesuchten machte die Polizei nicht. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht.

