Mann aus Hannover soll Lebensgefährtin getötet haben Stand: 15.03.2022 17:35 Uhr Am Landgericht Göttingen beginnt am Mittwoch der Mordprozess gegen einen 44-jährigen Hannoveraner. Der Mann steht im Verdacht, seine 51-jährige ehemalige Lebensgefährtin getötet zu haben.

In der Anklage wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, die Frau im August 2021 in ihrer Wohnung in Göttingen attackiert und erwürgt zu haben. Die 51-Jährige soll sich einige Zeit vor der Tat von dem Mann getrennt haben. Der mutmaßliche Täter soll nach der Tat zwei leere Flaschen Wein und Sekt neben der Toten aufgestellt haben, um einen falschen Verdacht zur Todesursache zu legen. Daten einer Pulsuhr, die die Frau trug, legen laut Staatsanwaltschaft allerdings nah, dass die Frau von der Tat überrascht wurde und nicht Alkohol die Todesursache war.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.03.2022 | 18:00 Uhr