Mann auf A2 von Auto erfasst: Streit endet tödlich

Ein Fußgänger ist am frühen Sonntagmorgen auf der A2 bei Braunschweig von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 26-Jährige war zuvor laut Polizei zuvor mit seiner Lebensgefährtin in einem Auto unterwegs gewesen. Dabei sei es zum Streit gekommen. Der alkoholisierte junge Mann habe darauf den Wagen verlassen und sei auf die Fahrbahn gelaufen. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann. Er starb noch an der Unfallstelle.

