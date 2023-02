Stand: 10.02.2023 16:01 Uhr Mann attackiert Radfahrerin - 14-Jährige verjagt ihn

Eine Radfahrerin ist in Göttingen von einem Mann überfallen worden. Ihre 14-jährige Tochter schlug den Angreifer in die Flucht. Wie die Polizei mitteilte, waren die Frau und ihre Tochter mit dem Rad auf einem Waldweg in Richtung Deppoldshausen unterwegs, als sie aus einem Gebüsch die Hilferufe einer Frau hörten. Als die Radfahrerin nachsehen wollte, wurde sie unvermittelt von einem Mann beschimpft, geschlagen und zu Boden geworfen. Die Frau, die zuvor um Hilfe gerufen hatte, flüchtete. Die Tochter der Radfahrerin schrie den Angreifer an, der daraufhin Richtung Göttingen-Weende davonlief. Die Polizei beschreibt den unbekannten Täter wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, 55 bis 65 Jahre alt, auffällig längeres weißes Haar. Bekleidet war der Gesuchte mit einer schwarzen Lederjacke und Jeans und sprach Deutsch ohne Akzent. Die Tat ereignete sich schon am Montag, 6. Februar, gegen 18.30 Uhr im Bereich Helleweg/Otto-Hahn-Straße in Göttingen. Hinweise an die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.02.2023 | 15:00 Uhr