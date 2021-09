Stand: 21.09.2021 21:05 Uhr Mangel an Halbleitern: Wieder Kurzarbeit bei VW in Wolfsburg

Das VW-Werk in Wolfsburg wird auch in der kommenden Woche nur eingeschränkt Autos produzieren. Grund ist erneut der Mangel an Mikrochips und Halbleitern, wie das Unternehmen mitteilte. Bis Donnerstag werde daher nur an der Montagelinie 3 in der Frühschicht gearbeitet. Die anderen Bänder würden stillstehen. Momentan fahre man auf Sicht, sagte der Sprecher. Die Halbleiter-Komponenten stecken in zahlreichen Elektroniksystemen und sind auch in modernen Autos an vielen Stellen verbaut. Infolge der Pandemie musste VW das Produktionsprogramm schon mehrmals anpassen.

