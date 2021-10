Stand: 05.10.2021 08:05 Uhr Mangel an Halbleitern: Nun auch Schichtausfälle bei MAN

Der Mangel an Elektrochips bereitet der niedersächsischen Wirtschaft immer größere Probleme. Der Lkw-Hersteller MAN muss seine Produktion an deutschen Standorten drosseln. Auch im Werk Salzgitter fallen deshalb einzelne Schichten aus. Sie sollen durch den Abbau von Überstunden und Kurzarbeit ausgeglichen werden. Der Reifenhersteller Continental geht davon aus, dass sich die Chipkrise bis ins kommende Jahr zieht. Bei VW in Wolfsburg stehen seit Sonnabend die Bänder still. Rund 130.000 bestellte Fahrzeuge vom Typ Golf können nicht gebaut werden.

