Stand: 01.05.2023 12:15 Uhr Mainzer Fans verletzen Polizisten in Wolfsburg

In Wolfsburg sind am Sonntagnachmittag vor der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05 rund 100 Mitglieder rivalisierender Gruppen aneinander geraten. Als die Polizei eintraf, seien sie geflohen, sagte eine Sprecherin. Einige Anhänger von Mainz 05 versteckten sich den Angaben zufolge in einer nahe gelegenen Gaststätte. Als die Polizei das Lokal betrat, sei ein Beamter mit einem Barhocker angegriffen und verletzt worden. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Den Angaben zufolge wurde ein Großteil der Beteiligten - sowohl auf Wolfsburger als auch auf Mainzer Seite - ermittelt. Gegen sie wurden Verfahren wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

