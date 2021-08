Stand: 09.08.2021 11:50 Uhr Magnetfeld-Forschung: Göttinger Instrumente messen Venus

Unser Nachbar im Sonnensystem, der Erdzwilling Venus, hat am Montag um 6.42 Uhr "Besuch" aus Göttingen bekommen. Die ESA-Sonden "Solar Orbiter" und "BepiColombo" haben Instrumente des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung an Bord, die im Venus-Umfeld zum Einsatz kommen. Sie untersuchen das starke Magnetfeld, das die Venus umgibt. Nächster Zwischenstopp ist am Dienstag um 15.58 Uhr. Dabei handelt es sich allerdings nur um einen Vorbeiflug ohne Kameras. Später fliegen die Sonden weiter zur Sonne und zum Merkur. Der Venus-Zwischenstopp ist eine Art Testlauf für die Sonden. Das Max-Planck-Institut erwartet die Messdaten frühestens in einer Woche.

