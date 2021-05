Stand: 06.05.2021 12:11 Uhr Männer greifen in Wolfsburg 13-Jährige an - Tätersuche läuft

Nach dem Angriff auf eine 13-Jährige in Wolfsburg sucht die Polizei weiter nach den beiden mutmaßlichen Tätern. Laut Polizei wurde der Fall einer Ermittlergruppe übergeben, die für Jugendkriminalität zuständig ist. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter etwa 18 Jahre alt. Sie sollen die 13-Jährige am Mittwochnachmittag in der Nähe eines Kinderspielplatzes attackiert und schwer verletzt haben.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Laut Polizei waren die beiden Unbekannten dem Mädchen beim Spielplatz am Salzteich entgegengekommen und hatten es plötzlich attackiert. Die jungen Männer flüchteten, die 13-Jährige begab sich zu einer in der Nähe wohnenden Verwandten, die die Eltern informierte. Diese alarmierten sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte das schwer verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Sie sucht zudem dringend Zeugen des Vorfalls. Da der Bereich von Hundebesitzenden, Radfahrerinnen und Radfahrern sowie Spaziergängern und Spaziergängerinnen stark frequentiert werde, hofften die Ermittler darauf, dass die beiden Täter jemandem aufgefallen sind, so die Polizei.

