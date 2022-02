Mängel in Testzentren: Wolfsburg macht fünf Stationen dicht Stand: 03.02.2022 18:29 Uhr In Niedersachsen gibt es derzeit mehrere hundert Corona-Testzentren. Immer wieder fallen Standorte bei Prüfungen wegen Mängeln durch - wie in Wolfsburg. Fünf Zentren mussten zeitweise dicht machen.

Die Mängel seien bei Stichproben-Kontrollen des Gesundheitsamts aufgefallen, sagte eine Stadtsprecherin. Vier Standorte haben inzwischen offenbar nachgebessert und durften wieder öffnen. Die fünfte Station bleibt weiterhin geschlossen. Sollte der Betreiber die Fehler nicht abstellen, könnte die Stadt dessen Testzentrum dauerhaft schließen.

VIDEO: Wie professionell arbeiten Corona-Testzentren? (1 Min)

Unzureichende Schutzkleidung, fehlerhafte Testung

Die Gründe für die gravierenden Mängel sind unterschiedlich. Mal trugen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schutzkleidung nicht ordnungsgemäß, mal führten sie die Test nicht richtig durch, mal lagerten sie Test-Kits falsch. In Wolfsburg gibt es der Stadtsprecherin zufolge 60 Testzentren.

Kontrolleure stellen immer wieder Mängel fest

Auch in anderen kreisfreien Städten und Landkreisen Niedersachsens sind Kontrolleure unterwegs. Eine einheitliche Regelung gibt es dafür allerdings nicht. Das Gesundheitsamt Braunschweig schaut unabhängig stichprobenartig bei fünf bis zehn Testzentren pro Woche vorbei. Von 200 Stationen seien eine Handvoll geschlossen worden. Die Landkreise Region Hannover und Osnabrück schicken nur dann Mitarbeiter in die Testzentren, wenn die Gesundheitsämter auf Fehlverhalten aufmerksam gemacht worden sind. Es wurden mehrere Testzentren geschlossen. Auch im Landkreis Lüneburg und in Oldenburg stellten Kontrolleure Mängel fest. So hätten sie Mitarbeiter angetroffen, die im Testbereich gegessen hätten. Ein immer wiederkehrender Fehler sind Abstriche, die nicht tief genug in der Nase vorgenommen werden. In Göttingen hat das Gesundheitsamt bei Kontrollen keine schweren Verstöße entdeckt.

Weitere Informationen Hannover: Qualität von Corona-Testzentren nicht immer gut Der NDR macht die Stichprobe: Mal fehlt Schutzkleidung, mal sind Abstriche nicht fachgerecht. Und es braucht Kontrollen. (27.01.2022) mehr

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.02.2022 | 15:00 Uhr