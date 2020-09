Ärger bei VW-Tochter: MAN kündigt Beschäftigungsgarantie auf Stand: 29.09.2020 14:34 Uhr Die Pläne des Nutzfahrzeugherstellers MAN, die Beschäftigungsgarantie zu kippen, stoßen bei der IG Metall und dem VW-Konzernbetriebsrat auf Kritik. Die IG Metall befürchtet noch tiefere Einschnitte.

VW-Betriebsratchef Bernd Osterloh bezeichnete das Aufkündigen der Beschäftigungsgarantie als einen Bruch mit der Kultur des VW-Konzerns. Es handele sich hierbei um einen Angriff auf die gesamte Volkswagen-Familie. Bei MAN will man die Unternehmensentscheidung nun noch einmal überdenken.

Protest gegen Sparpläne bei MAN in Salzgitter

Verlagerung ins Ausland geplant?

Nach Informationen der Gewerkschaft gibt es Pläne, die in Salzgitter angesiedelte Komponentenfertigung nach Polen und in die Türkei zu verlegen. Dadurch sei rund die Hälfte der 2.500 Arbeitsplätze bei MAN in Salzgitter in Gefahr. Nach dem Vertrag waren betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 ausgeschlossen. Sollten sich beide Seiten nicht einigen, könnte ein Teil der Belegschaft Ende Oktober 2021 arbeitslos sein.

