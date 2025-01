Luxusleben durch Drogenhandel? Prozess in Braunschweig beginnt

Am Montag beginnt vor dem Landgericht Braunschweig der Prozess gegen einen 34-jährigen Mann, der sich wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten muss. Er soll zwischen April 2020 und Juli 2024 in 57 Fällen zum Teil kiloweise Kokain und in einem Fall sechs Kilo Marihuana verkauft haben. Dabei soll er rund 630.000 Euro erwirtschaftet haben. Von dem Geld habe er sich einen luxuriösen Lebensstil finanziert und unter anderem zwei Wohnungen im Ausland sowie zwei Luxus-Fahrzeuge erworben. Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

