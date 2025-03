Stand: 31.03.2025 09:41 Uhr Löschflugzeuge für den Harz sind bereit - aber nicht in Niedersachsen

Ab Anfang April steht im Harz wieder ein Löschflugzeug bereit, um bei möglichen Waldbränden zu helfen. Stationiert ist es in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt. Der Landkreis Harz hat nach eigenen Angaben einen bis 2028 laufenden Vertrag mit einem polnischen Unternehmen geschlossen. "Wir sind damit weiterhin bundesweit der einzige Landkreis, der bei Wald- und Vegetationsbränden auf das Zusammenspiel von Kräften am Boden und einem Löschflugzeug setzt", sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Hilfe aus Braunschweig gibt es dagegen offenbar vorerst nicht mehr. Der Vertrag für die beiden Löschflugzeuge, die in den Jahren 2023 und 2024 auf dem Flughafen in Braunschweig bereitstanden, wurde vom Bund aus Kostengründen nicht verlängert. Das berichtet die "Goslarsche Zeitung" und beruft sich dabei auf das Innenministerium in Hannover.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.03.2025 | 06:30 Uhr