Löschflugzeug aus Sachsen-Anhalt unterstützt bei Waldbrand im Harz Stand: 11.04.2025 10:58 Uhr Nach Bränden in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) hat die Feuerwehr das Waldgebiet bewässert. Zum Einsatz kam auch das Löschflugzeug "Hexe" aus Sachsen-Anhalt. In Niedersachsen sind keine Löschflugzeuge mehr stationiert.

Zunächst sei der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag ein Brand am Burgberg Goslar gemeldet worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Dann sei in dem Waldgebiet, ganz in der Nähe, ein zweites Feuer ausgebrochen - direkt am Hang. Das sei ein schwieriges Gelände für die Löscharbeiten gewesen. Dennoch konnten die Löscharbeiten gegen 21.30 Uhr abgeschlossen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der nahegelegene Baumwipfelpfad und die Seilbahn mussten wegen des Rauchs den Betrieb zwischenzeitlich einstellen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Wegen der starken Trockenheit und einer Sturmwarnung sei entschieden worden, den Wald mit einem sogenannten Kreisregner zu bewässern. Durch den Wind hätte der Brand wieder entfacht werden könnte, sagte der zuständige Ortsbrandmeister. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Vertrag für Löschflugzeuge in Niedersachsen nicht verlängert

Wegen der Löscharbeiten hatte die Feuerwehr dazu aufgerufen, das Gebiet um den Burgberg umgehend zu verlassen. Zum Einsatz kam neben 200 Einsatzkräften auch das Löschflugzeug "Hexe". Stationiert ist das Flugzeug in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt - aus Niedersachsen kommen keine mehr. Der Vertrag für die beiden Löschflugzeuge, die auf dem Flughafen in Braunschweig bereitstanden, wurde vom Bund nicht verlängert. Für 2025 fehlt dem Bund laut niedersächsischem Innenministerium das Geld. Allein werde man die Löschflugzeuge nicht weiter betreiben. Niedersachsen setze dagegen auf Hubschrauber.

