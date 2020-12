Stand: 21.12.2020 08:41 Uhr Lockdown: Weniger Busse und Bahnen unterwegs

In der Region Braunschweig sind wegen des Corona-Lockdowns von heute an deutlich weniger Busse und Bahnen unterwegs. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Verkehrsverbund Braunschweig fahren einige Busunternehmen ab sofort nach Ferienfahrplan. Die Haupt-Buslinien in Braunschweig fahren weiter im gewohnten Takt, aber einige Zusatz-Linien fahren seltener oder entfallen komplett. Wer Busse und Bahnen nutzen will, sollte sich vorher informieren, und zwar auf der Internetseite des Verkehrsverbundes.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.12.2020 | 08:30 Uhr