Lochtum und Abbenrode feiern 30 Jahre Grenzöffnung

Während die Mauer in Berlin schon Anfang November 1989 fiel, musste man sich im Harz noch etwas gedulden. Über zwei Monate später, am 27. Januar 1990, wurde der Grenzzaun zwischen dem Goslarer Stadtteil Lochtum und dem angrenzenden Abbenrode im heutigen Sachsen-Anhalt abgebaut. Dabei liegen die beiden Orte nur etwa einen Kilometer voneinander entfernt. Zum Jahrestag ist für heute eine große Feier geplant: Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU), der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, sowie Stephan Manke, Staatssekretär des niedersächsischen Innenministeriums, werden erwartet.

Große Gefühle und viel Skepsis

Wolfang Engler aus Lochtum und Dorlis Wagner aus Abbenrode haben die Grenzöffnung vor 30 Jahren live miterlebt. "Das dann alles fällt und man diese Grenze überschreiten kann, das war ein ganz eigenes Gefühl, was wir auch nie so richtig als Normalität empfinden werden. Es sind zu viele Gefühle, Emotionen, die mit dieser Grenzöffnung auf uns zugekommen sind", sagt Engler NDR 1 Niedersachsen. Auf der anderen Seite der Mauer herrschte viel Skepsis, erinnert sich Wagner. "Meine Eltern und alle haben immer gesagt: 'Das erleben wir nicht mehr mit der Grenze.' Wir waren ja so richtig eingesperrt. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen", sagt sie.

"Das ging ratzfatz"

Heute verbinde Lochtum und Abbenrode eine enge Freundschaft, sagt Lochtums Ortsvorsteher Rouwen Brunke. Nach dem Mauerfall seien nicht nur Familien wieder vereint worden - auch viele Vereine arbeiteten eng zusammen, man helfe sich gegenseitig. Doch auch der Alltag sei schnell eingekehrt, vielleicht zu schnell. "Man hätte vielleicht mehr Zeit mit den Freunden aus Abbenrode verbringen sollen, so ist irgendwie die Zeit dahingelaufen. Das ging ratzfatz", so Brunke.

