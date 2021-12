Stand: 14.12.2021 10:34 Uhr Loch in Wildemann wird verfüllt und gesichert

Vor zehn Tagen war in Wildemann im Harz die Erde über einem stillgelegten Bergbau-Stollen eingestürzt. Seit Dienstag wird das vier Meter tiefe Loch mit Beton gefüllt. Anschließend soll es abgesichert werden. Dadurch solle auch verhindert werden, dass der Hang, an dem das Loch liegt, ins Rutschen kommt, so die Fachleute vom Landesamt für Bergbau. Ihren Angaben zufolge sollen die Arbeiten bis Weihnachten abgeschlossen sein. Das Loch befindet sich auf einem unbebauten Grundstück. Eine Gefahr für ein in der Nähe stehendes Haus bestehe nicht, heißt es.

