Lkw wendet nachts auf A2 - Falschfahrt endet glimpflich Stand: 22.01.2024 13:45 Uhr Der 42-Jährige hatte in der Nacht zu Sonntag seinen Sattelschlepper auf der A2 gewendet und war entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Nach zehn Kilometern stoppte ihn die Polizei bei Peine.

Die Falschfahrt des Lkw zog sich über etwa zehn Kilometer. Zeugen hatten am Sonntagfrüh gegen 3.15 Uhr die Polizei alarmiert. Deren Angaben zufolge war der Lkw in Richtung Berlin unterwegs, wendete aber kurz vor der Anschlussstelle Watenbüttel und fuhr dann entgegen der Fahrtrichtung weiter. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus und stoppten den Sattelschlepper in Höhe Peine.

Lkw-Falschfahrt auf A2 - Autobahn für Bergung gesperrt

Die "Irrfahrt" des Lkw, wie die Polizei die Aktion bezeichnete, blieb für andere Verkehrsteilnehmer offenbar ohne Folgen: Laut der Beamten wurde weder jemand verletzt, noch kam es zu Beschädigungen. Allerdings musste die A2 für die Bergung zeitweise gesperrt werden.

Polizei: Fahrer war alkoholisiert

Konsequenzen wird die Fahrt für den Lkw-Fahrer haben. Sein Führerschein wurde bereits beschlagnahmt. Darüber hinaus wird gegen ihn unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der Mann habe "offensichtlich" unter Alkoholeinfluss gestanden, hieß es. Ein Atemalkoholtest habe dies bestätigt. Wie hoch der Promillewert des Mannes genau war, teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittler suchen zudem Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0531) 476 37 15 entgegengenommen.

