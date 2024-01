Stand: 21.01.2024 15:39 Uhr Lkw prallt gegen Betonmauer - A2 einen Tag lang gesperrt

Auf der A2 bei Braunschweig ist am Samstagnachmittag ein 61-Jähriger mit seinem Lastwagen gegen eine Schallschutzmauer aus Beton gefahren. Wie die Polizei am Sonntag miteilte, war der Lkw in Fahrtrichtung Hannover unterwegs, als einer der Reifen platzte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch den Aufprall wurde die Betonwand stark beschädigt und drohte auf die Fahrbahn zu fallen. Deshalb musste die Schutzwand abgebaut werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Knapp einen Tag war die A2 zwischen Braunschweig-Ost und Kreuz Braunschweig-Nord gesperrt. Seit Sonntagnachmittag ist der Abschnitt wieder freigegeben.

