Lkw mit Akkus brennt: A2 bei Helmstedt bis zum Mittag gesperrt Stand: 19.09.2023 07:41 Uhr Nach einem Lkw-Unfall auf der A2 bei Helmstedt bleibt die Autobahn in Richtung Hannover wegen Reparaturarbeiten wohl noch bis heute Mittag gesperrt. Ein Lkw war in Brand geraten, ein Fahrer starb.

Der Brand konnte laut Polizei am Montagmittag gelöscht werden, rund 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Aufräumarbeiten stockten jedoch: Der Auflieger mit den Lithium-Ionen-Akkus musste einem Sprecher zufolge zunächst gekühlt werden. Zusammen mit einem Fachbetrieb mussten die Akkus dann von der Feuerwehr geborgen und entladen werden, bevor der Lkw abgeschleppt werden konnte. Zum Teil waren Akkus den Angaben zufolge durch die Hitze miteinander und mit dem Auflieger verschmolzen. Im Anschluss mussten die Autobahnmeistereien prüfen, inwiefern der Asphalt beschädigt wurde. Wie eine Sprecherin der Autobahnmeisterei gegenüber dem NDR in Niedersachsen sagte, seien 300 Quadratmeter des Asphalts beschädigt worden. Die Fahrbahn muss komplett erneuert werden. Der Schaden belaufe sich auf etwa 100.000 Euro.

A2: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall

Laut Feuerwehr war der ausgebrannte Lkw am Montagmorgen einem Baustellenbereich bei Rennau (Landkreis Helmstedt) mit einem weiteren Lkw kollidiert. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle. Infolge des Aufpralls geriet die Ladung des Lkw in Brand. Weil an dem Fahrzeug ein Warnschild für Gefahrgut angebracht war, hatte die Feuerwehr zunächst eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben. Diese wurde dann jedoch wieder aufgehoben. Das Feuer griff auch auf den vorderen Lkw über. Dessen Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Da sein Lkw einen Tank mit Apfelsaft geladen hatte, mussten zudem Teile der Fahrbahn gereinigt werden.

Auto fährt an Stauende gegen Lkw

Bereits zuvor, in der Nacht zu Montag, war nahe der Unfallstelle bei Rennau ein Auto an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Der Autofahrer wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Mehrere Stunden war auf der Autobahn 2 nach Hannover deswegen nur eine Spur frei. In dem Rückstau ereignete sich der Lkw-Unfall.

