Stand: 08.11.2023 21:23 Uhr Lkw gerät auf A2 in Brand - Zucker verteilt sich auf Fahrbahn

Bei einem Brand eines Lkw-Gespanns auf der A2 bei Helmstedt ist am Mittwoch ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr bemerkte der Fahrer, dass der Sattelauflieger Feuer gefangen hatte. Er trennte die Zugmaschine vom Rest und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Lkw hatte Zucker in großen Säcken - sogenannten BigBags - geladen. Dieser verteilte sich auf die Straße. Die Feuerwehr war zwei Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Berlin vorübergehend nur einspurig befahrbar.

