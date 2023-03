Stand: 03.03.2023 13:22 Uhr Lkw fährt rückwärts auf Bahnübergang und kollidiert mit Zug

In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sind am Donnerstag auf einem halbseitig beschrankten Bahnübergang ein Lkw und eine Regionalbahn zusammengestoßen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wurden der Lokführer und eine Zugbegleiterin leicht verletzt. Der 34 Jahre alte Lkw-Fahrer habe zuvor den Bahnübergang überquert, sei aber wegen der Straßenverhältnisse nicht weitergekommen, erklärte die Polizei. Deshalb habe er versucht, mit seiner Sattelzugmaschine den Bahnübergang wieder rückwärts zu überqueren. In diesem Moment schloss sich jedoch die halbseitige Schrankenanlage des Bahnübergangs und verfing sich im Radkasten des Sattelaufliegers. Zwei Züge verfehlten den Auflieger laut Polizei nur knapp. Ein Regionalexpress kollidierte schließlich mit dem Lkw. In dem Zug befanden sich zwölf Fahrgäste, sie blieben wie der Lkw-Fahrer unverletzt. Der Lokführer und die Zugbegleiterin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

