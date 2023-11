Stand: 21.11.2023 08:25 Uhr Lkw-Unfall auf A2: Autobahn Richtung Braunschweig gesperrt

Auf der A2 ist es am frühen Dienstagmorgen im Landkreis Börde zwischen Marienborn in Sachsen-Anhalt und Helmstedt in Niedersachsen zu einem Unfall gekommen. Die Strecke in Fahrtrichtung Braunschweig ist vorerst gesperrt. Bei der Kollision, an der mehrere Lkw beteiligt waren, wurde niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es zu dem Unfall kam, ist demnach noch unklar. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Polizei rät Autofahrenden, den Bereich zu umfahren und der Umleitung über die B1 zu folgen.

