Stand: 03.02.2025 14:20 Uhr Lkw-Planen aufgeschlitzt: Diebe stehlen 1.200 Uhren

Unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz an der A2 bei Helmstedt die Plane eines Lkw aufgeschlitzt und rund 1.200 Uhren gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Wetterschutzplane des Sattelzugs an beiden Seiten auf rund zwei Metern Länge aufgeschnitten. Der 40-jährige Fahrer bemerkte demnach erst am nächsten Morgen, dass rund 100 Kartons fehlten. Um mögliche Spuren zu verwischen, sollen die Täter darüber hinaus das Löschmittel eines Feuerlöschers versprüht haben. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei mehr als 80.000 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

