Stand: 15.12.2020 12:15 Uhr Lkw-Fahrer mit 4,92 Promille gestoppt

Die Autobahnpolizei Braunschweig hat am Montag auf der A2 einen Lkw-Fahrer mit einer Atemalkoholkonzentration von 4,92 Promille gestoppt. Der Sattelschlepper war am Montagnachmittag zwei Polizeibeamten aus Bremen aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr. Sie informierten ihre Braunschweiger Kollegen. Eine Streife der Autobahnpolizei leitete den Lkw an der Ausfahrt Braunschweig-Hafen von der Autobahn und kontrollierte ihn. Als der Fahrer das Führerhaus verließ, schwankte er so stark, dass die Beamten einen Alkoholtest mit ihm machten. Er ergab 4,92 Promille. Dem 41-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

