Stand: 02.11.2023 16:18 Uhr Lkw-Fahrer lenkt Sattelzug durch Wolfsburg - mit 1,98 Promille

In Wolfsburg hat die Polizei einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,98 Promille gemessen wurde. Der 49-Jährige war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag auf ein Firmengelände gefahren und wollte den Sattelzug entladen. Zeugen fiel auf, dass er stark alkoholisiert wirkte. "Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn der 49-Jährige aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen die Kontrolle über seinen 40-Tonner verloren hätte", hieß es von der Polizei. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel ab. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min