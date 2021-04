Stand: 19.04.2021 11:58 Uhr Lkw-Fahrer entsorgt Waschmittel in Gully

In Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) hat ein Lkw-Fahrer insgesamt 20 Liter Textil-Waschmittel in einen Gully geschüttet. Nach Angaben der Polizei goss der Mann am Wochenende vier Fünf-Liter-Flaschen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Gandersheim aus. In die Flaschen sollte Diesel für seinen liegen gebliebenen Lkw gefüllt werden. Die Beamten informierten das Klärwerk und die Feuerwehrleitstelle. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

