Stand: 02.12.2020 09:04 Uhr Lkw-Fahrer dürfen jetzt wieder in Autohöfen einkehren

Wer mit dem Lkw durch Niedersachsen fährt, darf jetzt auch wieder in Autohöfen und Raststätten einkehren und dort sein Essen zu sich nehmen. So sieht es die neue Corona-Verordnung des Landes vor. Zuvor hatten die Brummifahrer ihre Mahlzeiten im Lastwagen zu sich nehmen müssen, weil seit November alle Gastronomiebetriebe in Niedersachsen geschlossen waren. Mit Blick auf den Autohof in Wendhausen (Landkreis Helmstedt) hatte sich der Bürgermeister der Gemeinde Lehre, Andreas Busch (parteilos), "für eine menschenwürdige Behandlung von Truckerinnen und Truckern" eingesetzt. Auch der Vorstandssprecher vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, sah dringenden Handlungsbedarf. "Wir sind sehr dankbar, dass sich Niedersachsen dem jetzt auch angeschlossen hat", sagte er.

