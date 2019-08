Stand: 20.08.2019 12:21 Uhr

Live: Polizei zu Razzia gegen Internetkriminalität

Der Göttinger Polizei und Staatsanwaltschaft ist ein empfindlicher Schlag gegen einen international agierenden, kriminellen Sprengstoff-Händlerring gelungen. Das teilten die Ermittler heute auf einer Pressekonferenz mit. Demnach konnten die Beamten ein öffentlich zugängliches Internet-Forum lahmlegen, auf dem im großen Stil Kriegswaffen und Drogen gehandelt wurden. "Wir konnten die Betreiber des Boards ermitteln und das Board schließen", sagte Ingo Rau, Leiter der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität der Staatsanwaltschaft Göttingen. In einer großangelegten Razzia an insgesamt 34 Einsatzorten in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien hatten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Dabei wurden insgesamt sieben Personen im Alter von 17 und 55 Jahren festgenommen.

"Es wäre eine Monster-Bombe gewesen"

Bei der Aktion arbeiteten die Göttinger eng mit Ermittlern des LKA Niedersachsen, des BKA und anderen deutschen und internationalen Polizeien zusammen. Laut Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig seien dabei Server beschlagnahmt worden aber auch größere Mengen an Waffen und Stoffe, die entweder zur Herstellung synthetischer Drogen oder Sprengmitteln genutzt werden können. So sei genug Material sichergestellt worden, um eine 30-Kilogramm-Bombe zu bauen. "Das wäre eine Monster-Bombe gewesen", sagte Polizeipräsident Lührig.

Durchsuchungen in NRW und Bayern

Einsätze gab es demnach auch in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Landeskriminalämter (LKA) in Düsseldorf und München bestätigten Durchsuchungen unter anderem im Landkreis Recklinghausen. In Bayern seien zwei Objekte durchsucht worden.

