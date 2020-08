Stand: 04.08.2020 08:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lies will Mietpreisbremse reformieren

Olaf Lies (SPD), Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, will mit einem Entwurf im Kabinett die Mietpreisbremse in Niedersachsen reformieren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Der Entwurf sieht demnach vor, dass die Mieten neben den ostfriesischen Inseln nur noch in neun statt bisher zwölf Städten gebremst werden sollen. In Wolfsburg zum Beispiel soll sie wegfallen, dort sei in den vergangenen Jahren viel gebaut worden, heißt es aus dem Ministerium. Dadurch habe sich der Mietmarkt entspannt. Neu in der Liste der Städte mit Mietpreisbremse ist Gifhorn. Das heißt: Wohnungen, die erneut vermietet werden, dürfen nicht mehr als zehn Prozent teurer sein als die ortsübliche Vergleichsmiete. In Braunschweig und Göttingen soll die Mietpreisbremse wie bisher gelten.

