Stand: 13.12.2023 15:23 Uhr Lied aus Holzminden gewinnt bei Songwettbewerb in Neuseeland

Der Holzmindener Musiker Rainer Aschemeier hat mit seinem Synthesizer ein Weihnachtslied komponiert und damit in Neuseeland einen Preis gewonnen. Der Wettbewerb war von einem neuseeländischen Rundfunksender ausgeschrieben worden. Aschemeier hatte seine Kollegin, die Amerikanerin Katie Tich gebeten, den Gesangspart zu übernehmen. Das Weihnachtslied "It’s Christmas, Can’t You Tell" aus Holzminden belegte in Neuseeland den dritten Platz. Dafür gab es 100 Dollar Preisgeld. Damit seien sie ganz zufrieden, sagte Aschemeier. Schließlich hätten sich Viele aus der Synthesizer-Szene weltweit beteiligt. Das Geld würden sie in eine CD-Pressung investieren für ihr erstes richtiges Album.

