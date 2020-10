Liebe überwindet Grenzen - im Grenzlandmuseum Eichsfeld Stand: 30.09.2020 17:22 Uhr Das Grenzlandmuseum Eichsfeld hat sich anlässlich des 30. Jahrestags der Einheit eine romantische Aktion einfallen lassen: Es will 30 deutsch-deutsche Liebesgeschichten vorstellen.

Seit 1995 erinnert das Grenzlandmuseum Eichsfeld am ehemaligen Grenzübergang Duderstadt-Worbis an die Teilung Deutschlands. Zum 3. Oktober 2020 will das Museum 30 deutsch-deutsche Paare vorstellen, die sich vor 30 Jahren verliebt haben. Ganz so viele haben sich vorab noch nicht gemeldet - aber Leiterin Mira Keune war kurz vor dem Feiertag hoffnungsvoll.

AUDIO: Grenzlandmuseum lädt deutsch-deutsche Paare ein (3 Min)

Paare und ihre Kinder sind eingeladen

Zehn bis zwölf Paare haben auf einen entsprechenden Aufruf geantwortet und wollen sich am Ausstellungsprojekt beteiligen, wie Keune am Dienstag im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen erzählte. "Wir hoffen, dass sich rund um den 3. Oktober noch mehr melden - am allerschönsten wäre es zum 3. Oktober - und vielleicht sogar auf unserer offenen Bühne von ihrer Liebesgeschichte erzählen." Ebenso eingeladen seien Kinder solcher deutsch-deutschen Paare, die von ihren Erfahrungen berichten.

Eine bunte Mischung

Einige der Paare haben dem Museum Keune zufolge bereits Material für die Ausstellung geschickt, andere wollen am Einheitstag persönlich kommen, manche vielleicht auch spontan. Insgesamt sei das Programm daher eine bunte Mischung, die Zahl der Gäste noch offen: "Eine Wundertüte", sagt Keune.

