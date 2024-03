Stand: 23.03.2024 12:35 Uhr "Letzte Generation" will Flughafen lahmlegen

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben versucht, den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg lahmzulegen. Wie die Aktivistinnen und Aktivisten mitteilten, haben sie am Samstagmorgen Teile des Rollfelds mit Flatterband abgesperrt und Warnschilder mit der Aufschrift "Wegen Klimakatastrophe - Flughafen stillgelegt" aufgestellt. Anschließend bearbeiteten sie das Rollfeld mit Hämmern und Meißeln. Nennenswerter Schaden sei dabei nicht entstanden, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Auch der Flugverkehr "wurde zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt". Eine Unterstützerin der "Letzten Generation" begründete die Aktion mit einer "akuten Notsituation": "Wir stecken verdammt tief in der Krise und müssen Emissionen einsparen." Der Flughafenverband ADV forderte harte strafrechtliche Konsequenzen: Das Eindringen in den Luftsicherheitsbereich sei kein Kavaliersdelikt, so Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Die Polizei nahm die vier Aktivistinnen und Aktivisten vorläufig fest. Der Verkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg ist vor allem Startbahn für die regionale Wirtschaft und die Forschung. Es war nicht das erste Mal, dass die "Letzte Generation" einen Flughafen zum Ziel ihrer Aktionen gemacht hat.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min