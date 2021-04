Leitender Arzt des Impfzentrums in Gifhorn angezeigt Stand: 08.04.2021 17:49 Uhr Ein 52 Jahre alter Mann wirft dem Leiter des Gifhorner Impfzentrums Körperverletzung und Nötigung vor. Der Mann hat Strafanzeige gestellt. Der Landkreis bestreitet die Vorwürfe.

Der Mann sei nicht - wie er selbst behauptet - gegen seinen Willen mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft worden, teilte der Landkreis auf NDR Anfrage am Donnerstag mit. Eine entsprechende, vom Patienten unterschriebene Einwilligungserklärung liege dem Impfzentrum vor. Dem 52-Jährigen sei in einem Gespräch angeboten worden, auf einen anderen Impfstoff auszuweichen, allerdings an einem neuen Termin. Daraufhin habe der Mann einer Impfung mit AstraZeneca-Vakzin zugestimmt, so der Landkreis in seiner Stellungnahme.

Der 52-Jährige fühlte sich unter Druck gesetzt

Der Risikopatient hatte vor einer Woche einen Impftermin, er sollte den Impfstoff von Biontech bekommen. Vor Ort habe ihn der Leitende Impfarzt aber unter Druck gesetzt und vor die Wahl gestellt, so die Darstellung des Mannes. Der Mediziner soll gesagt haben, entweder gebe er sich mit AstraZeneca zufrieden, oder er müsse einen neuen Termin beantragen - und das könne dauern.

