Leihmutterschaft geplant: Braunschweiger Dom stellt Kantor frei Stand: 09.03.2022 11:18 Uhr Der Braunschweiger Dom hat seinen Domkantor Gerd-Peter Münden bis auf weiteres vom Dienst freigestellt. Er soll den Auftrag einer Leihmutterschaft in Kolumbien geplant haben.

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig teilte am Mittwoch mit, "dass das Vorhaben des Domkantors, in Kolumbien eine kommerzielle Leihmutterschaft zu beauftragen, das gedeihliche Zusammenwirken aller Akteure am Dom tiefgehend erschüttert hat". Der Domstiftungsvorstand, das Dompfarramt und der Vorstand der Domkirchengemeinde seien sich in der ethischen Beurteilung der kommerziellen Leihmutterschaft einig, sagte Pressesprecher Michael Strauß. "Aus christlicher Perspektive lehnen sie die Leihmutterschaft nachdrücklich ab." Die kommerzielle Leihmutterschaft stehe in einem starken Widerspruch zu den ethischen Grundsätzen der evangelischen Kirche, die der Domkantor öffentlich vertrete. "Weder Frauen noch Kinder dürfen zu Waren degradiert und dadurch in ihrer Menschenwürde beschädigt werden."

Seit 1999 als Domkantor tätig

Der Domstiftungsvorstand prüfe nun das weitere Vorgehen, hieß es von Seiten der Landeskirche. Mittlerweile soll der Domkantor angekündigt haben, seine Pläne nicht weiter in die Tat umsetzen zu wollen. Auch diese Ankündigung werde der Vorstand berücksichtigen, teilte die Landeskirche mit. Münden arbeitet seit 1999 als Domkantor in Braunschweig. Er leitete unter anderem die Braunschweiger Domsingschule, die größte Einrichtung für evangelische Kirchenmusik in Deutschland mit rund 600 Kindern und Erwachsenen in 21 Chören.

Weitere Informationen "Trauung für alle" bald auch in Braunschweiger Landeskirche Ab 2022 können sich dort Menschen unabhängig von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung trauen lassen. (20.11.2021) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.03.2022 | 15:00 Uhr