Stand: 18.06.2021 10:34 Uhr Leiferde: Jungvögel leiden unter dem Wetter

Nach einem kalten und nassen Mai müssen im Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde (Landkreis Gifhorn) viele Jungvögel aufgepäppelt werden. "Wir stoßen wieder einmal an die Grenzen unserer Kapazität", sagte die Geschäftsführerin des Zentrums im Landkreis Gifhorn, Bärbel Rogoschik. Im Juni und Juli würden nun rund 700 Tiere die Einrichtung erreichen. Nässe und Kälte waren zuletzt auch der Grund für gestorbene Jungstörche. Mittlerweile werde die heiße Wetterlage zum Problem für viele Vögel. Wenn etwa Gräben austrockneten, fehle den Tieren ein wichtiges Wasserreservoir. Die Hitze setze auch den Vögeln zu, die unter Dächern brüten. "Wenn sie der Wärme entfliehen wollen, kann das fatale Folgen haben", sagte Rogoschik. Die Fütterung und Versorgung von Jungvögeln sei extrem aufwendig. Auch fehlten der Einrichtung wichtige Einnahmen. So musste das Storchenfest, das regelmäßig Tausende Besucher anzieht, erneut abgesagt werden.

